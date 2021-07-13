مصدر حكومي لشفق نيوز: حصيلة فاجعة "الحسين" بلغت 100 قتيل و26 مفقوداً

شفق نيوز/ كشف مصدر حكومي مسؤول في ديوان محافظة ذي قار، يوم الثلاثاء، عن آخر حصيلة لضحايا فاجعة الحريق الهائل في مركز عزل لمرضى كورونا بمستشفى الحسين التعليمي بمدينة الناصرية مركز المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "أعداد ضحايا الحريق وصل إلى 100 شهيد إضافة إلى 26 مفقودا"، متوقعا بأن يكون المفقودون قد لاقوا حتفهم.

وأضاف المصدر، "لدينا الكثير من العظام البشرية، ولا نعلم من هم أصحابها، وتردنا طلبات عائلات عن فقدان أبنائها، كانوا في زيارة لأصحابهم داخل المركز للاطمئنان عليهم".

وكان الحريق قد اندلع في المستشفى مساء الاثنين، دون أن تعلن السلطات أسبابه لغاية الآن.

وقررت حكومة مصطفى الكاظمي، بعد اجتماع طارئ مساء الإثنين، توقيف عدد من المسؤولين المحليين عن العمل وإيداعهم السجن لحين الانتهاء من التحقيق في حريق مستشفى الحسين.

وشمل أمر الكاظمي كلا من: مدير صحة ذي قار، ومدير المستشفى، ومدير الدفاع المدني في المحافظة.

وهذا الحريق هو الثاني من نوعه خلال أقل من 3 أشهر، إذ اندلع في 24 أبريل/نيسان الماضي، حريق مماثل في مستشفى "ابن الخطيب" بالعاصمة بغداد، جراء انفجار أسطوانة أكسجين؛ ما أدى إلى مصرع 82 شخصا وإصابة 110 آخرين، وفق السلطات.