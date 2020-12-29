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مصدر: انفجار ثان طال رتلا للتحالف جنوبي العراق

Category: أمـن

Date: 2020-12-29T12:20:25+0000
مصدر: انفجار ثان طال رتلا للتحالف جنوبي العراق

شفق نيوز/ افاد مصدر امني مسؤول يوم الثلاثاء ان تفجيرا هو الثاني من نوعه يستهدف رتلا للتحالف الدولي جنوبي العراق.

واضاف المصدر لوكالة شفق نيوز، ان عبوة ناسفة ثانية انفجرت على نفس الرتل اثناء مروره على سريع محافظة السماوة الدولي، مشيرا الى عدم وقوع اصابات سوى اضرار مادية.

وتعرض الرتل ذاته الى هجوم مماثل قبل ساعات قليلة على طريق محافظة الديوانية الدولي.

واضاف ان الانفجار حصل اثناء مرور الرتل مما نجم عن إصابة عنصر أمن عراقي على متن الرتل، وتعرض عجلة الى ضرر بسيط.

ومنذ أن اغتالت امريكا بضربة جوية عبر طائرة مسيرة قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الايراني الجنرال قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي "ابو مهدي المهندس" ورفاقهما قرب مطار بغداد الدولي في مطلع العام الحالي تزايدت الهجمات التي تستهدف مصالح الولايات المتحدة في العراق.

وتتهم الادارة الامريكية فصائل شيعية موالية للنظام في طهران بتدبير تلك الهجمات التي تزايدت في الآونة الاخيرة مما دفع واشنطن الى ارسال تهديد شديد اللهجة الى ايران.

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