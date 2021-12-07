مصدر: انفجار البصرة تم بعبوة "قمعية" مرتبطة بفرقة الموت"

شفق نيوز/ كشف مصدر امني مطلع، يوم الثلاثاء، ان الانفجار الذي شهدته محافظة البصرة تقف وراءه ما يسمى بـ"فرق الموت" المتهمة بقتل المتظاهرين والصحفيين والناشطين المدنيين.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "الانفجار الذي حدث صباح اليوم الثلاثاء في البصرة عبارة عن عبوة قمعية زنة 5 كيلو غرام موضوعة بدراجة نارية كان مقرراً ان يستهدف احد المحققين المسؤولين عن التحقق مع فرق الموت في البصرة".

وبين ان "المحقق نجا من التفجير الا ان اربعة مدنيين سقطوا ضحايا كما أصيب اخرون".

وشهدت محافظة البصرة تفجيراً بدراجة نارية أسفر عن سقوط ضحايا ومصابين، وابلغ مصدر امني وكالة شفق نيوز، أنه "تم تسجيل سقوط أربع ضحايا، ومثلهم من الإصابات في حصيلة غير نهائية للانفجار".

وأضاف، "بحسب المعلومات الأولية فإن الانفجار وقع عبر دراجة نارية تحمل مواد شديدة الانفجار، انفجرت قرب عجلة مدنية تسبب بإحراقها بالكامل، مع أضرار بعجلات أخرى"، مشيرا إلى أن الانفجار وقع عند مجسر الصمود القريب من استشارية مستشفى البصرة التعليمي (الجمهوري).

يشار الى ان رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، أعلن في 15 شباط/ فبراير 2021، عن اعتقال "عصابة الموت" التي "أرعبت" أهل البصرة وقتلت الصحفي، أحمد عبد الصمد، والناشطة، جنان ماذي.

وكتب الكاظمي في تغريدة، تابعتها وكالة شفق نيوز، ان "عصابة الموت التي أرعبت أهلنا في البصرة ونشرت الموت في شوارعها الحبيبة وأزهقت أرواحا زكية، سقطت في قبضة أبطال قواتنا الأمنية تمهيدا لمحاكمة عادلة علنية".

وأضاف: "قتلة جنان ماذي وأحمد عبد الصمد اليوم، وغدا القصاص من قاتلي ريهام والهاشمي وكل المغدورين". وقضى في احتجاجات العراق 560 شخصا غالبيتهم الساحقة من المتظاهرين منذ تشرين الأول/أكتوبر 2019.