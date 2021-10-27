مصدر: المجموعة الارهابية التي هاجمت رشاد المقدادية انشطرت لقسمين والثانية تستعد لهجوم

شفق نيوز/ كشف مصدر أمني، يوم الأربعاء، تفاصيل جديدة عن المجموعة الارهابية التي هاجمت قرى في قضاء المقدادية بمحافظة ديالى.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "معلومات استخبارية توفرت تفيد بأن المجموعه الارهابية التي هاجمت قرية الرشاد في قضاء المقدادية منقسمة من احدى المجاميع الى قسمين".

وأوضح، ان "المجموعة الاولى هاجمت في ديالى والاخرى سوف تهاجم في صلاح الدين"، داعيا الى "اتخاذ اقصى درجات الحيطة والحذر وتعزيز النقاط وان تكون الواجبات مزدوجة".

وكان مصدر محلي في محافظة ديالى في وقت سابق من اليوم بقيام مجهولين بمهاجمة منازل في قرية نهر الامام المجاورة لقرية الرشاد في قضاء المقدادية في ردة فعل على خلفية الهجوم الذي شنه تنظيم داعش.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن المهاجمين قتلوا نحو 7 أشخاص وأحرقوا بساتين وعجلات.

وأضاف أن قوات من الجيش والشرطة انتشرت في قرية نهر الامام للسيطرة على الموقف ومنع أي حوادث انتقامية، مشيرا إلى أن الأوضاع حاليا هادئة وتحت السيطرة الأمنية.

وكان مصدر طبي قد أبلغ وكالة شفق نيوز، مساء الثلاثاء بأن "حصيلة الهجوم الارهابي على قرية الرشاد قد أوقع 12 ضحية واكثر من 15 جريحا، بينهم نساء".