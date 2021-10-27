سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

مصدر: المجموعة الارهابية التي هاجمت رشاد المقدادية انشطرت لقسمين والثانية تستعد لهجوم

Category: أمـن

Date: 2021-10-27T10:35:14+0000
مصدر: المجموعة الارهابية التي هاجمت رشاد المقدادية انشطرت لقسمين والثانية تستعد لهجوم

شفق نيوز/ كشف مصدر أمني، يوم الأربعاء، تفاصيل جديدة عن المجموعة الارهابية التي هاجمت قرى في قضاء المقدادية بمحافظة ديالى.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "معلومات استخبارية توفرت تفيد بأن المجموعه الارهابية التي هاجمت قرية الرشاد في قضاء المقدادية منقسمة من احدى المجاميع الى قسمين".

وأوضح، ان "المجموعة الاولى هاجمت في ديالى والاخرى سوف تهاجم في صلاح الدين"، داعيا الى "اتخاذ اقصى درجات الحيطة والحذر وتعزيز النقاط وان تكون الواجبات مزدوجة".

وكان مصدر محلي في محافظة ديالى في وقت سابق من اليوم بقيام مجهولين بمهاجمة منازل في قرية نهر الامام المجاورة لقرية الرشاد في قضاء المقدادية في ردة فعل على خلفية الهجوم الذي شنه تنظيم داعش.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن المهاجمين قتلوا نحو 7 أشخاص وأحرقوا بساتين وعجلات.

وأضاف أن قوات من الجيش والشرطة انتشرت في قرية نهر الامام للسيطرة على الموقف ومنع أي حوادث انتقامية، مشيرا إلى أن الأوضاع حاليا هادئة وتحت السيطرة الأمنية.

وكان مصدر طبي قد أبلغ وكالة شفق نيوز، مساء الثلاثاء بأن "حصيلة الهجوم الارهابي على قرية الرشاد قد أوقع 12 ضحية واكثر من 15 جريحا، بينهم نساء".

related

القوات العراقية تصد هجوما لداعش وتقبض على عنصرين بالتنظيم

Date: 2020-04-18 07:47:26
القوات العراقية تصد هجوما لداعش وتقبض على عنصرين بالتنظيم

رصاصة قناص تودي بحياة جندي شرقي صلاح الدين

Date: 2021-02-03 06:00:16
رصاصة قناص تودي بحياة جندي شرقي صلاح الدين

احباط محاولة تسلل لداعش جنوب صلاح الدين

Date: 2020-08-30 04:45:38
احباط محاولة تسلل لداعش جنوب صلاح الدين

اصابة شرطي وتدمير كاميرا حرارية بهجوم لداعش في صلاح الدين

Date: 2021-08-15 07:56:57
اصابة شرطي وتدمير كاميرا حرارية بهجوم لداعش في صلاح الدين

مصدر يكشف تفاصيل هجوم ديالى: داعش كمن لذوي مخطوفين .. والحشد يتحرك

Date: 2021-10-26 21:35:03
مصدر يكشف تفاصيل هجوم ديالى: داعش كمن لذوي مخطوفين .. والحشد يتحرك

جريحان من الشرطة بهجوم لداعش قرب "البو دور" جنوبي تكريت

Date: 2021-03-16 08:35:38
جريحان من الشرطة بهجوم لداعش قرب "البو دور" جنوبي تكريت

بعد ليلةٍ داميةٍ في صلاح الدين .. صد هجومين جديدين لداعش بمحافظتين

Date: 2021-01-24 04:19:32
بعد ليلةٍ داميةٍ في صلاح الدين .. صد هجومين جديدين لداعش بمحافظتين

جرحى من قوة أمنية بهجوم لداعش في صلاح الدين

Date: 2021-05-30 20:02:20
جرحى من قوة أمنية بهجوم لداعش في صلاح الدين