مصدر: القصف المسير في بغداد استهدف قادة بفصائل المقاومة العراقية

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، بأن القصف المسير الذي وقع في بغداد، مساء اليوم الأربعاء، استهدف قادة بفصائل المقاومة العراقية.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن القصف الذي استهدف مساء اليوم، عجلة في منطقة المشتل شرقي بغداد، أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة رابع بجروح.

وبين المصدر، أن الأشخاص الثلاثة الذين قتلوا هم قياديان في كتائب حزب الله وقيادي في حركة النجباء، كاشفا أن أحد ضحايا القصف هو "ابو باقر" مسؤول وحدة منظومة الصواريخ بالكتائب.

إلى ذلك تجمع العشرات من سكان المنطقة حول موقع الحادث ورفعوا شعارات مناوئة للأمريكيين، ورفعوا هتافات "كلا امريكا".

ومساء اليوم الأربعاء، قصف طيران مسير عجلة مدنية في منطقة المشتل ومخزنا للحشد الشعبي بمنطقة البلديات شرقي بغداد.