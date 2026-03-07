مصدر: السفارة الأميركية استُهدفت بصواريخ أُطلقت من شرقي بغداد

شفق نيوز- بغداد

أفاد مصدر أمني، بأن القصف الذي تعرضت له السفارة الأميركية في العاصمة بغداد، مساء اليوم السبت، جاء باستهداف بعدد من الصواريخ.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن الصواريخ أُطلقت من من منطقة القناة شرقي بغداد باتجاه محيط السفارة الأميركية داخل المنطقة الخضراء، وذلك وفق معلومات التحقيق الأولية.

وأضاف أن الأجهزة الأمنية باشرت عمليات البحث والتحري لتحديد موقع الإطلاق وملاحقة الجهات المسؤولة عن الهجوم.

وأشار المصدر إلى أنه لم ترد حتى الآن معلومات عن وقوع خسائر بشرية جراء الاستهداف.

وفي وقت سابق، أخبر مصدر أمني، وكالة شفق نيوز، بأن الدفاعات الجوية في السفارة الأميركية داخل المنطقة الخضراء فعّلت لإبعاد أجسام غريبة لم يُحدد حتى الآن ما إذا كانت صواريخ أم طائرات مسيّرة.

وأضاف المصدر أن دوي الانفجارات سُمع في مناطق من بغداد، فيما لم تتوفر معلومات فورية عن طبيعة الأهداف أو حجم الأضرار، مشيراً إلى أن الجهات الأمنية تتابع الحادث لمعرفة ملابساته.