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مصدر: الجهات الامنية في الموصل تتلقى 100 بلاغ شهريا عن حالات ابتزاز

Category: أمـن

Date: 2021-02-26T15:54:57+0000
مصدر: الجهات الامنية في الموصل تتلقى 100 بلاغ شهريا عن حالات ابتزاز

شفق نيوز/ كشف مصدر امني مسؤول في محافظة نينوى، يوم الجمعة، عن ارتفاع عدد حالات الابتزاز الإلكتروني في الموصل بصورة كبيرة.

وأخبر المصدر وكالة شفق نيوز؛ أن "مديرية الأمن الوطني تستقبل بصورة يومية 3 الى 4 حالات أي ما يقارب 100 حالة ابتزاز شهرياً، وتعمل المديرية على متابعتها وملاحقة المبتزين"، لافتا إلى أن "حالات الابتزاز لم تكن بهذه الكثرة، غير أنها ارتفعت في الأشهر الاخيرة بشكل متسارع".

وبين المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه؛ أن "الحالات لم تكن بين شاب وفتاة ارسلت له صورها فقط، انما سرقات لحسابات فيسبوك وفتحها وسرقة ما فيها من صور عائلية بالاضافة الى حالات اخرى"، مشيرا إلى أن "بعض الحالات التي تم تسجيلها قامت بها فتيات بدافع الغيرة، وبعضها بين الأقارب لخلق المشاكل العائلية والطعن بالشرف".

وتابع أن "هنالك حالات ابتزاز لرجال ايضاً تورطوا مع نساء يستغلن هذا المجال لكسب المال".

وحذر المصدر من استخدام الماسنجر لإرسال الخصوصيات والمسائل الحساسة وتداول الصور العائلية بين الأقارب والصديقات، لافتا إلى أن هذه مشكلة كبيرة لا يعلمون بحجم اضرارها الا عندما تتعرض الحسابات للسرقة او ماشابه ذلك.

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