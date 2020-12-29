مصدر استخباري: لدينا عشرات الأسماء لـ"متورطين بالارهاب" نعمل على جمع الأدلة لإدانتهم

شفق نيوز/ أعلنت وكالة الاستخبارات العسكرية العراقية، يوم الثلاثاء، القبض على ثلاثة ارهابيين في مناطق متفرقة من محافظة الأنبار.

وفيما أكد مصدر استخباري عن وجود عشرات الاسماء لاشخاص متورطين بعمليات ارهابية، تم الحصول عليها أثناء التحقيق، أشار إلى ان القوات الأمنية تعمل على جمع الأدلة اللازمة لإلقاء القبض عليهم.

وذكر بيان للاستخبارات العسكرية العراقية ورد لوكالة شفق نيوز؛ أنه تم القبض من إلقاء القبض على ارهابيين اثنين في سيطرة الجغيفي شرق قضاء الفلوجة بمحافظة الانبار غربي العراق، وذلك أثناء محاولتهم الدخول إلى المدينة.

وفي الاثناء؛ أعلنت القوى ذاتها، إلقاء القبض على أحد الارهابيين في سيطرة التحدي في قضاء الكرمة شرقي قضاء الرمادي مركز محافظة الأنبار.

وأفاد البيان بأن الارهابيين الثلاثة الذين تم القبض عليهم، مطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة 4 إرهاب.

وأشار البيان إلى أن العملية تمت بالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات الانبار وبالتعاون مع الفوج الثاني / لواء المشاة 40 التابع لقوات الجيش العراقي.

وقال مصدر أمني مسؤول في الاستخبارات العسكرية لوكالة شفق نيوز، إن "عمليات ملاحقة ما تبقى من عناصر تنظيم داعش ما تزال جارية وعلى مدار الساعة، وفي كل المحافظات العراقية، ولن تتوقف إلى حين القضاء على التنظيم بالكامل".

وبين المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن "التحقيق مع الإرهابيين الذين تم القبض عليهم ساهم بشكل كبير في معرفة أماكن وأسماء عناصر التنظيم، وهناك عشرات الأسماء لدينا وسيتم القبض عليهم بعد جمع الأدلة الكافية التي تثبت تورطهم".