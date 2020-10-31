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مصادمات في بغداد تطيح بامرأتين ورجل وفرار ثالث

Category: أمـن

Date: 2020-10-31T09:40:43+0000
مصادمات في بغداد تطيح بامرأتين ورجل وفرار ثالث

شفق نيوز/ أعلنت وكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية العراقية، يوم السبت، القبص على ثلاثة مهتمين اثنتان منهم نساء وبحوزتهم كمية من المخدرات واسلحة متنوعة في العاصمة بغداد.

وقالت في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن معلومات وردت بوجود تجمع في احد الدور السكنية ضمن منطقة الدورة في بغداد"، مبينة أنه تم على الفور تشكيل فريق عمل مختص من مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات بغداد بالاشتراك مع القطعات الماسكة للأرض ومداهمة الدار.

وأوضحت أنه تم التصادم مع المتهمين والقبض على ثلاثة منهم، بعد ان لاذ الرابع بالفرار وبالجرم المشهود وبحوزتهم كمية من مادة الكريستال المخدرة وتقدر بنصف كيلو تقريباً وسلاح نوع جي سي وغدارة ورمانة يدوية، مشيرة الى تسليمهم مع المواد المضبوطة الى الجهات المختصة.

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