"مصاب بطلق ناري".. وفاة متهم بقضية خطف في مركز شرطة بذي قار

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة ذي قار، اليوم الجمعة، بوفاة متهم داخل أحد مراكز الشرطة شمالي المحافظة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، ان "موقوفا في سجن مركز شرطة قضاء الفجر شمالي محافظة ذي قار على ذمة التحقيق بقضية خطف وفق أحكام المادة 421 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل توفي نتيجة مضاعفات طبية".

وبين المصدر، أن "الموقوف كان مصابا بطلق ناري نتيجة مشاجرة مسلحة حصلت معه خارج السجن قبل إلقاء القبض عليه وبعد نقله للمستشفى توفي هناك".