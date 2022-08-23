مصابون من الجيش العراقي بإنفجار شرقي صلاح الدين

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في صلاح الدين، يوم الثلاثاء، بإصابة ثلاثة جنود بانفجار عبوة ناسفة في أطراف قضاء طوز خرماتو شرقي صلاح الدين.

ونقل مصدر عسكري لوكالة شفق نيوز، بأن ثلاثة جنود أصيبوا بانفجار عبوة ناسفة مستهدفة دورية عسكرية تابعة للواء مغاوير عمليات صلاح الدين في أطراف قرية (زنجلي) غربي طوز خرماتو شرقي صلاح الدين .

واضاف أن المصابين نقلوا إلى مستشفى الطوز فيما شنت قوات الجيش عملية تمشيط بحثا عن عبوات أخرى.

وتتعرض اطراف طوز خرماتو لهجمات وتعرضات ليلية مستمرة بسبب الفراغات الأمنية بين محافظات صلاح الدين وكركوك وعدم تطهير المعاقل الساخنة بشكل تام.