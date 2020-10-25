مصابون بإشتباكات بين محتجين وقوات امنية وسط بغداد

شفق نيوز/ أصيب عدد من المحتجين، يوم الاحد، اثر مصادمات حصلت مع قوات حفظ القانون وسط العاصمة بغداد.

وابلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز، بأن خمسة من المحتجين أصيبوا بجروح، في مصادمات وقعت مع عناصر قوات حفظ القانون بعد محاولتهم رفع الاسلاك الشائكة من شارع رئيسي في منطقة العلاوي ببغداد.

وشددت الأجهزة الأمنية في بغداد، في وقت سابق اليوم الأحد، من إجراءاتها على مداخل العاصمة الغربية والشرقية، بالتزامن مع انطلاق الذكرى الأولى لتظاهرات الـ25 من تشرين.

في وقت دعا اللواء يحيى رسول الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، المتظاهرين الى عدم التظاهر خارج ساحة التحرير ببغداد كونها مؤمنة بالكامل.

وأضاف رسول في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "كما ندعوهم الى التعاون مع الأجهزة الأمنية والابلاغ عن أية حالة سلبية او مشبوهة وعدم السماح لبعض مدعين الانتماء للمتظاهرين بالاعتداء على القوات الأمنية المتواجدة لحمايتهم فهم أبناء بلدهم".

وبين أن "لدى الأجهزة الأمنية تعليمات صارمة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يحاول التجاوز على الممتلكات العامة والخاصة او يعتدي على الأجهزة الأمنية والمتظاهرين".