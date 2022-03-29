مشهد يتكرر بإستمرار.. إخماد حريق كاد يلتهم مستشفى الحلبوسي لعلاج كورونا في الموصل

أفاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، بإخماد الدفاع المدني حريقاً نشب في كشك بقالة مجاور لمستشفى كرفاني تعرف باسم "الحلبوسي" في الجانب الأيسر من الموصل، مركز محافظة نينوى.

وقال المصدر إن "حريقاً اندلع في أحد أكشاك البقالة الصغيرة المجاورة لمستشفى كرفاني تبرع بانشائها رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي في الجانب الأيسر من الموصل لمعالجة مرضى جائحة كورونا"، مبيناً أن "الحريق استدعى تدخل فرق الدفاع المدني لاخماده ومنع وصول النيران الى داخل المستشفى وحدوث كارثة كبيرة".

وأضاف المصدر أن" الاضرار اقتصرت على الماديات فقط، فيما يجري تحقيق أمني لمعرفة ملابسات الحادث".

وتعد المستشفيات الكرفانية لمعالجة مرضى كورونا خطيرة جدا لقدرتها على الاشتعال مع حصول حوادث "مروعة" في مستشفيات مشابهة في محافظات عراقية، مع تحذيرات الدفاع المدني من ان هذه المستشفيات لا تصلح ان تكون مأوى لعلاج المصابين ويجب توفير البدائل الرصينة لها.