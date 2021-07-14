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مشهد هوليودي في النجف.. أبطاله ضابطان شقيقان وآخر يتاجر بالمخدرات

Category: أمـن

Date: 2021-07-14T16:13:01+0000
مشهد هوليودي في النجف.. أبطاله ضابطان شقيقان وآخر يتاجر بالمخدرات

شفق نيوز / أفاد مصدر أمني بمحافظة النجف، يوم الأربعاء، بأن ضابطا أمنيا في الأمن الوطني أطاح بشقيقه وشخص آخر بكمين، وذلك بتهمة المتاجرة بالمخدرات.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "ضابطا بشعبة الأمن الوطني في النجف دخل باشتباك مسلح مع شقيقه العقيد في شرطة المحافظة وشخص آخر بعدما نصب لهم كمينا في تقاطع حي السلام وسط المحافظة وأطاح بهما وبحوزتهما 2 كغم من مادة الكريستال المخدرة".

وأوضح المصدر، أن "قوة أمنية كبيرة طوقت مكان الحادث أثناء الاشتباك وتمكنت من مساندة ضابط الأمن الوطني والإطاحة بتاجري المخدرات".

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