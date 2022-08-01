سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

مشهد "أكشن" يثير الرعب في النجف والعثور جثتيّ شابين بذي قار

Category: أمـن

Date: 2022-08-01T10:28:03+0000
مشهد "أكشن" يثير الرعب في النجف والعثور جثتيّ شابين بذي قار

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في ذي قار، يوم الاثنين، بتسجيل عدة حوادث أمنية في المحافظة أبرزها العثور على جثة شاب، فيما شهدت النجف مشهداً على غرار أفلام "الأكشن" أثار فزع الأهالي.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "شاباً في العشرينات من عمره توفي متأثراًِ بإصابة تعرض لها قبل 48 ساعة، حيث أصيب برصاصة في منطقة حساسة من الجسم".

وبين أن "مسلحين مجهولين كانوا قد هاجموا الشاب الضحية داخل محله لبيع التجهيزات العسكرية، وأطلقوا عليه النار"، مشيرا الى ان "القوات الامنية فتحت تحقيقاً بالحادث لمعرفة ملابساته".

وأضاف المصدر، أن "قوة امنية عثرت على جثة شاب دون العشرين من العمر مقتولا داخل محله التجاري أيضا المخصص لبيع الهواتف في قضاء البطحاء غربي الناصرية، بعد تلقيه عدة طعنات بسكين حادة من شخص تم إلقاء القبض عليه بعد ساعة من ارتكاب الجريمة".

وفي محافظة النجف، أبلغ مصدر وكالة شفق نيوز، بأن قضاء الكوفة شهد حدثاً مفزعاً على طريقة افلام "الاكشن"، بين عجلتين تبادل من فيهما إطلاق النار داخل مدينة الكوفة وعلى مرأى من المواطنين مما أثار رعبهم، وباشرت الأجهزة الأمنية بملاحقتهم.

related

ذي قار تحذر من مبنى مفخخ يمنع المتظاهرون من وصوله وسلطات النجف تدعو للاحتجاجات

Date: 2019-11-30 15:40:33
ذي قار تحذر من مبنى مفخخ يمنع المتظاهرون من وصوله وسلطات النجف تدعو للاحتجاجات

3 أحداث ترعب النجف وهجوم مسلح على ضابط بذي قار

Date: 2021-05-28 07:40:47
3 أحداث ترعب النجف وهجوم مسلح على ضابط بذي قار

جرحى باشتباكات في النجف وقوة عشائرية تقبض على 5 بحوزتهم قنابل بذي قار

Date: 2019-11-30 17:30:31
جرحى باشتباكات في النجف وقوة عشائرية تقبض على 5 بحوزتهم قنابل بذي قار

في محافظتين عراقيتين.. اشتباك مسلح عنيف مع تاجر مخدرات وإعادة يد مبتورة

Date: 2021-08-29 12:08:46
في محافظتين عراقيتين.. اشتباك مسلح عنيف مع تاجر مخدرات وإعادة يد مبتورة

انفجار في ذي قار وانتحار شاب نجفي

Date: 2021-07-16 05:21:48
انفجار في ذي قار وانتحار شاب نجفي

مصرع وإصابة 3 أطفال بانهيار سور منزل جنوبي العراق

Date: 2022-01-11 19:30:01
مصرع وإصابة 3 أطفال بانهيار سور منزل جنوبي العراق

في ثلاث محافظات.. حوادث سير بعملية اعتقال تاجر مخدرات وغرق شاب والقبض على امرأتين

Date: 2021-05-20 20:17:28
في ثلاث محافظات.. حوادث سير بعملية اعتقال تاجر مخدرات وغرق شاب والقبض على امرأتين

محافظة عراقية تمدد حظر التجوال وتعطيل الدوام وأخرى تشدد إجراءاتها

Date: 2020-03-23 18:38:02
محافظة عراقية تمدد حظر التجوال وتعطيل الدوام وأخرى تشدد إجراءاتها