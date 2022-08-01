مشهد "أكشن" يثير الرعب في النجف والعثور جثتيّ شابين بذي قار

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في ذي قار، يوم الاثنين، بتسجيل عدة حوادث أمنية في المحافظة أبرزها العثور على جثة شاب، فيما شهدت النجف مشهداً على غرار أفلام "الأكشن" أثار فزع الأهالي.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "شاباً في العشرينات من عمره توفي متأثراًِ بإصابة تعرض لها قبل 48 ساعة، حيث أصيب برصاصة في منطقة حساسة من الجسم".

وبين أن "مسلحين مجهولين كانوا قد هاجموا الشاب الضحية داخل محله لبيع التجهيزات العسكرية، وأطلقوا عليه النار"، مشيرا الى ان "القوات الامنية فتحت تحقيقاً بالحادث لمعرفة ملابساته".

وأضاف المصدر، أن "قوة امنية عثرت على جثة شاب دون العشرين من العمر مقتولا داخل محله التجاري أيضا المخصص لبيع الهواتف في قضاء البطحاء غربي الناصرية، بعد تلقيه عدة طعنات بسكين حادة من شخص تم إلقاء القبض عليه بعد ساعة من ارتكاب الجريمة".

وفي محافظة النجف، أبلغ مصدر وكالة شفق نيوز، بأن قضاء الكوفة شهد حدثاً مفزعاً على طريقة افلام "الاكشن"، بين عجلتين تبادل من فيهما إطلاق النار داخل مدينة الكوفة وعلى مرأى من المواطنين مما أثار رعبهم، وباشرت الأجهزة الأمنية بملاحقتهم.