بغداد.. قتيل بإطلاق نار ومصاب بهجوم بـ"آر بي جي"

شفق نيوز- بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم الاثنين، بإصابة شخص بجروح خطيرة إثر انفجار قذيفة أثناء محاولته إطلاق النار على منزله في منطقة البلديات شرقي العاصمة بغداد.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن الشخص كان يحمل سلاحاً ثقيلاً من نوع "RBG" محمّلاً بصاروخين قاذفين، وقام بإطلاق النار باتجاه منزله، إلا أن أحد الصواريخ انفلق عليه أثناء حمله السلاح، ما أسفر عن إصابته بجروح خطيرة في أنحاء متفرقة من جسده.

وأضاف أن المصاب جرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، وحالته لا تخلو من الخطورة، مع التحفظ عليه، مشيراً إلى أن المعلومات الأولية تفيد بأن الحادث جاء نتيجة خلاف عائلي.

وفي بغداد أيضاً، أفاد مصدر أمني، اليوم، بمقتل مدني إثر إطلاق نار نفذه مسلح في منطقة هور رجب التابعة للدورة جنوبي العاصمة بغداد.

وقال المصدر، لوكالتنا، إن مسلحاً فتح نيران سلاحه باتجاه مدني داخل المنطقة، ما أسفر عن مقتله في الحال.

وأضاف أن قوة أمنية طوقت مكان الحادث وتمكنت من القبض على القاتل قبل أن يغادر موقع الجريمة.

وأشار المصدر إلى فتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث.