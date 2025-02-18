"مشعوذة ذي قار" في قبضة الشرطة (صور)

شفق نيوز/ أعلنت قيادة شرطة محافظة ذي قار، يوم الثلاثاء، القبض على متهمة تمارس "الشعوذة" بالمحافظة.

وذكرت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "من خلال الاستمرار بالإجراءات الامنية التي يؤكد على تنفيذها قائد شرطة محافظة ذي قار، اللواء نجاح العابدي، وبناء على معلومات دقيقة، تمكن قسم مكافحة الجريمة المنظمة بالتنسيق مع العمليات المشتركة والسرية النسوية في شرطة ذي قار من إلقاء القبض على المتهمة (ن. ع. ش) بالجرم المشهود أثناء ممارسة الشعوذة وضبط بحوزتها أدوات تستخدم بالسحر والشعوذة".

وأكدت قيادة الشرطة "اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المشعوذة وتوقيفها وفق المادة 240 من قانون العقوبات العراقي".