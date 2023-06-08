مشدداً على ضرورة ضبط الحدود الدولية.. وزير الداخلية يزور السليمانية ويعقد اجتماعاً مع المسؤولين فيها

شفق نيوز/ عقد وزير الداخلية عبد الامير الشمري، اليوم الخميس، اجتماعاً فور وصوله والوفد المرافق له محافظة السليمانية، بحضور رئيس حزب الاتحاد الوطني الكوردستاني بافل طالباني ومحافظ السليمانية هفال أبو بكر وعدد من المسؤولين.

وجرى خلال هذا الاجتماع بحث آلية ضبط الحدود الدولية وتعزيز الموانع، مشيراً الى أن اللقاء شدد على ضرورة تكثيف العمل المشترك بين بغداد وإقليم كردستان العراق في جميع المجالات الأمنية.

وتفقد الوزير لواء الحدود الثالث ولواء الحدود الحادي والعشرين، موجهاً بتعزيز هذين اللواءين بجميع احتياجاتهما من أجل تنفيذ المهام المناطة بهما.