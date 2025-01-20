مشاهد تحبس الأنفاس لمطاردة تجار مخدرات في كركوك (فيديو)

شفق نيوز/ أفاد مصدر في شرطة محافظة كركوك، مساء اليوم الاثنين، القبض على "شبكة خطيرة" بتجارة المخدرات بعد "مطاردة بوليسية" جنوبي المحافظة.

وأخبر المصدر وكالة شفق نيوز، أن "القوات الأمنية تلقت معلومات عن وجود عصابة تتاجر بالمخدرات، وبعد مطاردة بوليسية انطلقت من منطقة حي المعلمين لسيارتي (تكسي) يشتبه بأنهم من مروجي المخدرات، تم القبض عليهم في منطقة حي واحد حزيران جنوبي المحافظة".

وأضاف أن "القوة الأمنية أوقعت بهم بعد المطاردة وصادرت كمية غير معلومة من المخدرات التي كانت بحوزتهم، وبعدها تم نقل المعتقلين لمقر احتجاز وفتحت تحقيقاً بالحادثة".