مشاكل عائلية تتسبب بنهاية حياة مراهقة في ديالى

شفق نيوز/ أفاد مصدر محلي في ديالى، يوم الاثنين، بانتحار مراهقة شنقا شمال شرق بعقوبة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "فتاة تبلغ من العمر١٣ عاما أقدمت على الانتحار شنقا في منطقة الحي العصري في اطراف قضاء الخالص١٥كم شمال شرق بعقوبة".

وأوضح أن "أسباب الانتحار تعود لمشاكل عائلية"، مشيرا إلى أن "السلطات الأمنية فتحت تحقيقا لكشف ملابسات الحادث".

وهذه حالة الانتحار الثانية التي يسجلها العراق اليوم الاثنين، بعدما أقدم شاب من أهلي الناصرية مركز محافظة ذي قار على الانتحار.

وتشهد ديالى وعدة محافظات ارتفاعا ملحوظا بحالات الانتحار لأسباب نفسية أو معيشية