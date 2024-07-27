مشادة واطلاق نار بالهواء بين الشرطة وقوة من الحشد شرقي الموصل

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في محافظة نينوى يوم السبت، عن حصول مشادة كلامية رافقها إطلاق نار بين قوة من الحشد والشرطة شرقي الموصل.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ ان "مشادة كلامية رافقها إطلاق نار بالهواء عقب خلاف بين عناصر الشرطة ومنتسبين يستقلون عجلة للحشد الشعبي في حي الضباط (شرقي الموصل)".

وأوضح المصدر؛ أن "مفرزة الشرطة المكلفة بالمرابطة في تلك المنطقة طلبت من عجلة بيك اب للحشد مع عناصرها بالتحرك لأنها تقف أمام مطعم وخلفت زخماً إلا أن مشادة كلامية بين الطرفين رافقها إطلاق نار بالهواء دون ان يسفر عن وقوع إصابات".