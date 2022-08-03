مشاجرتان مسلحتان واشتباكات بين القوات الأمنية وعصابة في النجف والبصرة تخلف إصابات

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة النجف، اليوم الأربعاء، بوقوع مسلحة مسلحة عنيفة بين عصابة تسليب وقوة امنية في المحافظة.

وابلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن " بلاغاً فورياً تلقته قوة امنية من مكافحة الوفاء وسط المحافظة من أحد المواطنين يفيد بتعرضه لتسليب مبالغ مالية وهاتف نقال من شخصين اثنين يستقلون دراجة نارية".

وأضاف، أنه "على الفور خرجت قوة امنية لمكان الحادث وقامت بمتابعة الجناة، حيث حاصرتهم قرب احد المناطق بعد مطاردة امنية وسط المدينة، ودارت معركة مسلحة بين الطرفين انتهت باعتقال أفراد العصابة".

وتابع المصدر، بالقول إن "معركة مسلحة ثانية طرفيها من المواطنين وقعت في شارع المعمل في الكوفة لم تعرف أسبابها انتهت بإصابة أحد المواطنين بجروح بليغة ".

في غضون ذلك أشار مصدر أمني آخر إلى اصابة شخصين في مشاجرة مسلحة حصلت اثر خلاف شخصي في منطقة الدواجن بقضاء الزبير غربي محافظة البصرة.

وقال المصدر إن القوات الأمنية تدخلت وأنهت المشاجرة، فيما تجري عمليات بحث عن المتورطين في المشاجرة المسلحة.

وفي حادث آخر انفجرت عبوة لاصقة داخل سيارة (مجمع دوهلا) السكني في قضاء سنجار بمحافظة نينوى دون أن تخلف اصابات تذكر.