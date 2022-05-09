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مشاجرتان في بغداد توقعان عددا من الاصابات

Category: أمـن

Date: 2022-05-09T19:16:01+0000
مشاجرتان في بغداد توقعان عددا من الاصابات

شفق نيوز/ أدت مشاجرتان في بغداد اليوم الاثنين، الى وقوع  اصابات بين الأطراف المتشاجرة.

وأبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز؛ أن مشاجرة بين عمال داخل شركة السد للماء والعصائر ضمن منطقة الحري شمالي العاصمة.

واضاف ان المشاجرة تطورت الى الضرب بالآلات الحادة وأسفرت عن اصابة عامل في الشركة مصري الجنسية وثلاثة عمال آخرين عراقيين بكدمات وجروح مختلفة.

وفي شرقي بغداد؛ نشبت مشاجرة بين طرفين ضمن منطقة حي طارق في مدينة الصدر وفقا لمصدر آخر أبلغ وكالة شفق نيوز بذلك. 

ولفت المصدر إلى أن المشاجرة تطورت الى استخدام السلاح الخفيف (مسدس) ما اسفر عن اصابة احد طرفي المشاجرة في منطقة القدم.

ووفقا للمصدرين؛ أن قوتين امنيتين وصلتا إلى مكاني الحادثين ونقلت المصابين وتحفظت عليهم وفق الإجراءات الاصولية.

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