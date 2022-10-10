مشاجرتان جديدتان في بغداد توقع قتلى وجرحى

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في بغداد، يوم الاثنين، بمقتل أربعة أشخاص وإصابة آخرين والقبض على شخصين نتيجة مشاجرتين في حادثين منفصلين بالعاصمة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "خلافاً مالياً حصل بين عائلتين أقارب ما دفع خمسة أشقاء يقودون دراجات نارية نوع (تك تك) إلى شن هجوم مسلح على ثلاثة أشقاء آخرين من أقاربهم في حي المعالف بمنطقة البياع جنوبي بغداد".

وبين أن "الشجار انتهى بمقتل ثلاثة أشخاص وإصابة شخص صادف مروره أثناء تبادل إطلاق النار بين الطرفين".

وأشار المصدر إلى أن "قوة أمنية توجهت إلى مكان الحادث ونقلت الجثث إلى دائرة الطب العدلي لاستكمال الإجراءات القانونية، وفتحت تحقيقاً لمعرفة ملابسات الحادث".

إلى ذلك، قال المصدر إن "مشاجرة بين عدد من الاشخاص في منطقة الدورة جنوبي العاصمة تطورت الى استخدام السلاح الخفيف ما اسفر عن مقتل شخص واصابة اخر بجروح".

وبين ان "دوريات شرطة النجدة توجهت إلى مكان الحادث وقامت بنقل الجثة الى دائرة الطب العدلي والجريح الى المستشفى، كما اعتقلت اثنين من طرفي المشاجرة".

وفي وقت سابق اليوم، أبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز، بمقتل أم واثنين من أبنائها بسبب مشادة كلامية تطورت إلى استخدام السلاح، في قضاء الحسينية شمالي بغداد.