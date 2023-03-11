مشاجرتان بـ"البواري" و"الساطور" تصيب 5 اشخاص بينهم امرأة في بغداد

شفق نيوز/ تطورت مشاجرتان إلى استخدام الأنابيب المعدنية "بواري" وآلة جارحة يوم السبت، الأمر الذي تسبب بوقوع اصابات في منطقتين بالعاصمة بغداد.

وأبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز؛ أن "4 أشخاص بينهم امرأة تولد 1976 أصيبوا نتيجة مشاجرة عائلية تطورت الى استخدام (البواري) ضمن منطقة الشعب".

وأضاف المصدر؛ أن "المعلومات تشير الى ان الحادث يعود لخلافات عائلية فيما بينهم".

وفي منطقة أخرى في العاصمة؛ اندلعت مشاجرة بين جيران اثنين تطورت الى استخدام (ساطور) ضمن منطقة البلديات شرقي بغداد.

وأشار المصدر إلى أن "المشاجرة اسفرت عن اصابة احد ابناء المتشاجرين بمنطقة الرأس وهو في حالة خطرة".