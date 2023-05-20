مشاجرة واطلاق نار على قطعة أرض تابعة للوقف السني في حي أور (تحديث)

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني يوم السبت، بنشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص تطورت إلى تبادل لإطلاق النار شرقي بغداد.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ أن مشاجرة بين عدد من الأشخاص بخصوص قطعة أرض يعتقد أنها تعود للوقف السني تطور الى تبادل اطلاق النار بوجود القوات الامنية ضمن منطقة حي اور.

واضاف المصدر؛ إلى أنه لغاية الآن لم يتم تسجيل أي إصابات.

وفي وقت لاحق؛ اخبر مصدر أمني وكالة شفق نيوز؛ أن الشخص الذي قام بإطلاق النار على احد الدور وقابله اطلاق نار من صاحب الدار نتيجة خلافات على قطعة أرض لم تعرف عائديتها تمكن من الفرار مع تعميم أوصافه على السيطرات.

وأشار إلى ان قوة أمنية موجودة بمكان الحادث وعثرت على جسم غريب غير منفلق دون إصابات لافتا إلى وجود أضرار مادية.