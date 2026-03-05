مشاجرة مع برلماني تنتهي بإطلاق نار وإصابة مواطن في ميسان (فيديو)

شفق نيوز- ميسان

أفاد مصدر محلي في محافظة ميسان، يوم الخميس، بإصابة مواطن بإطلاق نار داخل أحد المراكز التجارية وسط مدينة العمارة، إثر مشاجرة مع النائب بسام الزهيري.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "النائب بسام الزهيري وأفراد حمايته دخلوا في شجار مع أحد المواطنين بحجة حديثه عن النائب بشكل سيئ عبر مواقع التواصل الاجتماعي".

وأضاف أن "المشاجرة انتهت بقيام شقيق النائب، الذي يشغل أيضاً منصب مدير مكتبه، بإطلاق النار على المواطن وإصابته في ساقه".

وبين المصدر أن "المصاب نُقل إلى المستشفى لتلقي العلاج"، مشيراً إلى أن القوات الأمنية فتحت تحقيقاً بالحادث لمعرفة ملابساته.