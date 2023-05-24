مشاجرة أصدقاء تودي بحياة منتسب من أعلى جسر ببغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، اليوم الأربعاء، بوفاة منتسب في الشرطة الاتحادية بعد رميه من أعلى أحد جسور بغداد نتيجة مشاجرة مع صديقين.

وقال المصدر في حديث لوكالة شفق نيوز إن "مشاجرة بين 3 أصدقاء أحدهم منتسب في الشرطة الاتحادية خلال تمتعه بالإجازة الاعتيادية، وأثناء المشاجرة قام الشخصان بدفع صديقهم المنتسب من أعلى جسر سريع الشعلة ما أسفر عن وفاته في الحال".

وأضاف المصدر أن "قوة امنية وصلت لمكان الحادث وتمكنت من القبض على اثنين من طرفي المشاجرة".