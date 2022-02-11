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مشاجرة دامية تخلف قتيلا وجريحين اثنين في بغداد

Category: أمـن

Date: 2022-02-11T15:26:20+0000
مشاجرة دامية تخلف قتيلا وجريحين اثنين في بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بمقتل شخص وإصابة اثنين آخرين بجروح، يوم الجمعة، إثر مشاجرة عنيفة غرب العاصمة بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "مشاجرة اندلعت بين عدد من الأشخاص تطورت الى استخدام الاسلحة الخفيفة والمتوسطة ضمن منطقة الزيدان في قضاء ابو غريب، ما تسبب بإصابة أحد الأشخاص بجروح مختلفة، فيما حاول الطرف الآخر الفرار".

وأضاف، "بعدها قام ذوو الشخص المصاب باعتراض عجلة الفارين وقاموا باطلاق النار عليهم ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة آخر بجروح".

وأشار المصدر إلى أن المشاجرة اندلعت نتيجة خلال على قطعة ارض زراعية.

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