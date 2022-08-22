"جار يقتل جاره" وكشف ملابسات جريمتين غامضتين غربي بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في بغداد، يوم الاثنين، بمقتل شخص، واعتقال شخصين نفذا جريمتيّ قتل غامضتين غربي العاصمة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "مشاجرة حصلت بين جارين اثنين تطورت الى استخدام الاسلحة الخفيفة ما أسفر عن مقتل شخص ضمن قرية الذهب الابيض في قضاء ابو غريب، غربي بغداد"، مؤكدا أن "الحديث عن وجود نزاع عشائري عنيف ومصابين غير دقيق".

وأشار إلى أن "مفارز مديرية مكافحة إجرام بغداد/ مكتب أبو غريب لمكافحة الإجرام، تمكنت من كشف جريمتي قتل غامضتين مختلفتين حصلتا ضمن منطقة أبو غريب غربي العاصمة بغداد".

وبين انه "تم تشكيل فريق عمل لمتابعة الجريمتين، وبعد التحري وجمع المعلومات وبعد جهد كبير ومميز أثمر عنه التوصل إلى الجناة والقبض عليهما ولدى إجراء التحقيق معهما اعترفا صراحة بارتكابهما جريمتي القتل".

وأضاف المصدر "تم تدوين أقوالهما بالاعتراف ابتدائيا وصدقت قضائيا وقرر قاضي التحقيق توقيفهما وفق أحكام المادة ٤٠٦ من قانون العقوبات لينالا جزاءهما العادل".