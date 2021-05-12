مشاجرة تنهي حياة صاحب أكبر مشروع للدواجن في العراق

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني مسؤول يوم الأربعاء بمقتل مستثمر بمشاجرة في العاصمة بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن مشاجرة اندلعت ضمن منطقة حي تونس في بغداد بين مستثمر الدواجن عباس الأسدي ونسابته تطورت إلى استخدام الأسلحة الخفيفة ممّا أسفر عن مقتل الأول.

وأشار المصدر إلى أن الحديث عن اغتياله من قبل مجهولين غير صحيح.

ونعى وزير الزراعة محمد الخفاجي في بيان الأسدي، و قال إن الأخير: كان من القامات المهمة والبارزة في قطاع الدواجن كونه صاحب أكبر مشروع للدواجن في العراق وله تأثير واضح في النهوض بهذا القطاع من خلال مشاريعه المتقدمة في هذا المجال.