مشاجرة تسفر عن مقتل شخص على يد ابن عمه في الانبار

شفق نيوز/ أفاد مصدر امني مسؤول في مديرية شرطة محافظة الانبار، اليوم الأحد، بمقتل مواطن من سكان قضاء حديثة غربي المحافظة، أثناء مشاجرة حصلت بين اولاد عم، مشيرا الى فتح تحقيق في الحادثة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ ان "مشاجرة حصلت بين أولاد عم من عشيرة البونمر في قضاء حديثة، أسفرت عن مقتل أحد أطراف الشجار، عن طريق بندقية، ولا تزال ملابسات المشاجرة غير واضحة حتى الآن".

وأشار المصدر، الى ان "التحقيق بالحادثة اكد بأن المجني عليه هو من قام بسحب سلاحه واطلاق النار صوب الجاني الا انه اخفق التصويب، مما دفع الأخير بسحب سلاحه والتصويب نحو المجني عليه وقتله".

وبين المصدر، أن "القاتل قام بتسليم نفسه والاعتراف بالجريمة فور تنفيذها، لكن لم تتبين ملابسات الشجار حتى الان، علماً بأن هناك مشاكل عشائرية بين الطرفين منذ سنوات".