مشاجرة تخلف 3 مصابين و"نفير عام" في قضاء جنوبي العراق (فيديو)

شفق نيوز- ذي قار

أفاد مصدر أمني في ذي قار، مساء اليوم الاثنين، بإصابة ثلاثة أشخاص في مشاجرة بين مخمورين، ما تسبب بحالة من "النفير العام" شمالي المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "مشاجرة اندلعت بين مخمورين في قضاء قلعة سكر شمالي ذي قار، أدت إلى إصابة ثلاثة أشخاص من الطرفين بجروح متفاوتة، فيما تجمع ذوي المصابين عند بوابة المركز الصحي في القضاء وتجدد الشجار بينهم حيث تعرض أثاث المركز الصحي للتحطيم".

وأضاف أن "القوات الأمنية تدخلت وأطلقت النار في الهواء أمام بوابة المركز الصحي لغرض تفريق المتشاجرين، واعتقلت بعضاً منهم، كما تم التحفظ على المصابين الثلاثة داخل المركز الصحي".

وأشار المصدر إلى أن "حالة من النفير العام تسود حالياً في القضاء".