مشاجرة بين منتسبين أمنيين تودي بحياة والد أحدهما واعتقال منفذيّ "جريمة بيجي"

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في بغداد، يوم الجمعة، بوفاة رجل مسن جراء مشاجرة بين ابنه المنتسب بوزارة الدفاع وآخر من وزارة الداخلية، فيما تم إلقاء القبض على منفذيّ جريمة قتل عائلة كاملة شمالي صلاح الدين قبل يومين.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "حادث اصطدام حصل بين مركبتين إحداهما يقودها منتسب في وزارة الدفاع وبصحبته والده، والثانية يقودها منتسب في وزارة الداخلية، ضمن تقاطع جسر منطقة الصليخ ببغداد".

وأضاف "حصلت مشادة كلامية بين الطرفين ما أدى إلى وفاة والد منتسب الدفاع كونه رجل كبير في السن ويعاني من أمراض السكر"، مشيراً إلى أنه "تم إيداع الطرفين التوقيف ضمن إجراء أصولي".

من جانب آخر، أعلن قائممقام قضاء بيجي في محافظة صلاح الدين، عادل أحمد علي، عن إلقاء القبض على منفذيّ جريمة قتل عائلة كاملة قبل يومين.

وقال علي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز "بجهود قيادة شرطة صلاح الدين بصنوفها كافة، تم إلقاء القبض على المجرمين الذي ارتكبوا جريمة قتل المرحوم صفاء حميد شاكر الجنابي وعائلته، وتبين أن الحادث جنائي لأجل سرقة أموال ومصوغات ذهبية".

وبين أن "أحد القتلة هو عديل الضحية وقريب زوجته المجنى عليها، ويعمل مع الضحية في محل عمله، والثاني صديق عديله وكلاهما يسكنان في حي القادسية بمدينة تكريت، واليوم وتم إلقاء القبض عليهما قرب قضاء بلد بسيارتهما التي ارتكبوا بها الجريمة واعترفوا بذلك".

وكان مصدر أمني في قضاء بيجي بمحافظة صلاح الدين، قد كشف يوم أمس الأول الأربعاء، عن مقتل عائلة كاملة داخل منزلهم في القضاء.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن مسلحين مجهولين أطلقوا النار على أفراد العائلة الثلاثة داخل منزلهم في حي "العصري" بالقرب من مستشفى بيجي العام، ثم قاموا بإحراق الجثث ولاذوا بالفرار.

فيما أكد شهود عيان لوكالة شفق نيوز، أن القتلى هم المواطن (ص، ش، ح) وزوجته وابنه البالغ من العمر نحو 15 عاماً، مشيرين إلى أن الجثث وجدت محترقة بعد قتلهم.

وأشاروا إلى أن هذه الحادثة مشابهة لمجزرة قضاء سامراء، حيث قُتل ستة أشخاص من أسرة واحدة بعد اقتحام مسلحين يرتدون زياً عسكرياً لمنزلهم في منطقة العباسية.