مشاجرة بين شخصين تنتهي بذبح أحدهما الآخر جنوبي العراق

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني محافظة ذي قار، يوم الأحد، باندلاع شجار بين طرفين انتهى بذبح أحدهما على يد الآخر بـ(سكين حادة) في احد الأطراف النائية بقضاء الشطرة شمالي المحافظة التي تقع جنوبي العراق.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن دوافع ارتكاب الجريمة هي أن الطرفين كانا مخمورين، وحدثت خلافات بينهما وانتهى المطاف بارتكاب الجريمة المروعة، فيما لاذ الجاني بالفرار إلى جهة مجهولة الهوية.

لبلا ذلك أفاد مصدر أمني في شرطة محافظة صلاح الدين، أن قوة من شرطة النجدة أنقذت فتاة عشرينية حاولت الانتحار من أعلى جسر في مدينة تكريت، في حين تم انتشال جثة شاب غارق في نهر دجلة شمال المحافظة بعد أسبوع من البحث.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن شرطة النجدة تلقت بلاغاً بوجود فتاة في العشرينيات من عمرها تقف على جسر خلف جامعة تكريت وتحاول رمي نفسها للانتحار.

وبين أن عناصر الشرطة تمكنوا من التدخل في الوقت المناسب وإقناع الفتاة بالعدول عن الانتحار، وتم نقلها إلى مركز الشرطة للتحقيق في أسباب محاولتها.

وفي سياق منفصل، ذكر المصدر أن قوة من الشرطة النهرية تمكنت من العثور على جثة شاب كان قد غرق في نهر دجلة ضمن قضاء الشرقاط شمالي المحافظة، وذلك بعد أسبوع من عمليات البحث المتواصلة.

وأضاف أن الشرطة قامت بنقل الجثة إلى دائرة الطب العدلي، ومن ثم تسليمها إلى ذويه لغرض دفنها، مشيراً إلى أن الجهات المتخصصة فتحت تحقيقاً في الحادثة للوقوف على ملابساتها.