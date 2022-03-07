مشاجرة بين أخوة ببغداد تنتهي بمقتل رجل أمن ومصرع آخر بحادث في الديوانية

شفق نيوز/ أفادت مصادر أمنية، يوم الإثنين، بمقتل رجل أمن ومصرع آخر إثر حادثين منفصلين في محافظتي بغداد والديوانية.

وقال مصدر لوكالة شفق نيوز، إن "مشاجرة بين منتسب في وزارة الدفاع وأخيه واولاد اخيه تطورت الى استخدام السلاح الخفيف (مسدس) بسبب خلافات مالية ضمن منطقة الشعب شمال شرق بغداد، ما اسفر عن مقتل المنتسب بعد اصابته بثلاث اطلاقات نارية بمنطقة الساق"، موضحا أن "الاخ واولاده لاذوا بالفرار".

من جانبه أفاد مصدر في محافظة الديوانية، بأن منتسباً في الأمن الاقتصادي في للمحافظة لقي مصرعه اثر تعرضه لحادث سير مروع بعد منتصف الليل.

وفي النجف، اشار مصدر أمني، إلى أن "متهماً مطلوباً للقضاء بتهم المتاجرة بالمخدرات فتح النار على قوة من مكتب مكافحة المخدرات بالمحافظة النجف اثناء محاولة اعتقاله في عملية حصلت بعد منتصف الليل، لافتاً الى أن "المتهم لاذ بالفرار لجهة مجهولة".