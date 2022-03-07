سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

مشاجرة بين أخوة ببغداد تنتهي بمقتل رجل أمن ومصرع آخر بحادث في الديوانية

Category: أمـن

Date: 2022-03-07T07:36:59+0000
مشاجرة بين أخوة ببغداد تنتهي بمقتل رجل أمن ومصرع آخر بحادث في الديوانية

شفق نيوز/ أفادت مصادر أمنية، يوم الإثنين، بمقتل رجل أمن ومصرع آخر إثر حادثين منفصلين في محافظتي بغداد والديوانية.

وقال مصدر لوكالة شفق نيوز، إن "مشاجرة بين منتسب في وزارة الدفاع وأخيه واولاد اخيه تطورت الى استخدام السلاح الخفيف (مسدس) بسبب خلافات مالية ضمن منطقة الشعب شمال شرق بغداد، ما اسفر عن مقتل المنتسب بعد اصابته بثلاث اطلاقات نارية بمنطقة الساق"، موضحا أن "الاخ واولاده لاذوا بالفرار".

من جانبه أفاد مصدر في محافظة الديوانية، بأن منتسباً في الأمن الاقتصادي في للمحافظة لقي مصرعه اثر تعرضه لحادث سير مروع بعد منتصف الليل.

وفي النجف، اشار مصدر أمني، إلى أن "متهماً مطلوباً للقضاء بتهم المتاجرة بالمخدرات فتح النار على قوة من مكتب مكافحة المخدرات بالمحافظة النجف اثناء محاولة اعتقاله في عملية حصلت بعد منتصف الليل، لافتاً الى أن "المتهم لاذ بالفرار لجهة مجهولة".

related

مصرع واصابة مدنيين بحوادث متفرقة في بغداد وجنوبي العراق

Date: 2021-12-25 07:32:09
مصرع واصابة مدنيين بحوادث متفرقة في بغداد وجنوبي العراق

مقتل شخصين احدهما فنان والآخر موظف برصاص مجهولين ببغداد والديوانية

Date: 2020-12-03 08:28:43
مقتل شخصين احدهما فنان والآخر موظف برصاص مجهولين ببغداد والديوانية

تصاعد وتيرة التظاهرات في بغداد ومحافظات اخرى واحراق مقار حزبية جنوبي العراق

Date: 2019-10-05 18:26:24
تصاعد وتيرة التظاهرات في بغداد ومحافظات اخرى واحراق مقار حزبية جنوبي العراق

اعتقال إرهابي وآخر بدكة عشائرية في بغداد ومتهم بقتل امرأة في الديوانية

Date: 2021-09-23 20:13:05
اعتقال إرهابي وآخر بدكة عشائرية في بغداد ومتهم بقتل امرأة في الديوانية

اعتقال مغتصب طفل في الديوانية و"إرهابيين" في بغداد

Date: 2021-07-22 17:51:40
اعتقال مغتصب طفل في الديوانية و"إرهابيين" في بغداد

في بغداد والبصرة .. إبطال مفعول 3 قنابل وتحرير فتاة اختطفتها عصابة منذ 4 اشهر

Date: 2020-12-06 06:20:28
في بغداد والبصرة .. إبطال مفعول 3 قنابل وتحرير فتاة اختطفتها عصابة منذ 4 اشهر

الإجهاز على رجل من قبل أهل زوجته في الديوانية والإطاحة بمطلوبين ببغداد

Date: 2021-07-28 09:04:09
الإجهاز على رجل من قبل أهل زوجته في الديوانية والإطاحة بمطلوبين ببغداد

الاستخبارات العسكرية تداهم مقرات مجموعتين تتاجر بالمخدرات جنوبي بغداد

Date: 2021-02-23 09:47:28
الاستخبارات العسكرية تداهم مقرات مجموعتين تتاجر بالمخدرات جنوبي بغداد