مشاجرة بسبب “تيك توك” تنتهي بتوقيف 5 أشخاص في الموصل

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني في محافظة نينوى، مساء الأحد بأن قوات الشرطة أوقفت خمسة أشخاص إثر مشاجرة جماعية اندلعت شرقي مدينة الموصل بسبب خلاف على خلفية تعليقات عبر تطبيق “تيك توك”.

وقال المصدر، في حديث لوكالة شفق نيوز، إن "قوة أمنية من شرطة نينوى تدخلت لفض المشاجرة التي وقعت بين مجموعتين من الشباب في حي الكرامة بالساحل الأيسر من الموصل”، مبينًا أن “المجموعة الأولى قدمت من حي الإصلاح الزراعي في الجانب الأيمن، وكان من ضمنها شاب مشهور على تيك توك، ومعروف بمشاكله المستمرة”.

وأضاف أن “التيكتوكر المعتقل دائم الظهور على المنصة بمقاطع مثيرة للجدل، يتباهى فيها بأوشامه وتصرفاته الصاخبة، وقد تسبب سابقًا في أكثر من خلاف داخل الأوساط الشبابية في المدينة”.

وأوضح المصدر أن “الشرطة أوقفت خمسة أشخاص من كلا الطرفين وتم اقتيادهم إلى مركز الشرطة للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم”.