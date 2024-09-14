"مشاجرة البتاوين".. الأمن العراقي يزيد غلة المعتقلين السوريين

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم السبت، باعتقال الأمن العراقي عشرات الرجال والنساء والأطفال السوريين على إثر المشاجرة التي حصلت في منطقة البتاوين بمنطقة بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "القوات الامنية اعتقلت 10 نساء و5 رجال و20 طفلاً من حملة الجنسية السورية، بعد أحداث المشاجرة ضمن منطقة البتاوين".

وفي وقت سابق اليوم السبت، أفاد مصدر أمني، بحدوث مشاجرة غير معروفة الأسباب وقعت بين أطفال ونساء ورجال سوريي الجنسية ضمن منطقة البتاوين وسط بغداد".