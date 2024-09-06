مشاجرات مسلحة حوادث مميتة في ليلة دامية ببغداد

شفق نيوز/ أفادت مصادر أمنية وطبية، يوم السبت، بوقوع عدد من الإصابات والوفيات في العاصمة بغداد خلال الساعات الماضية نتيجة مشاجرات، حوادث مختلفة، ومحاولة انتحار.

وقالت المصادر لوكالة شفق نيوز: "في منطقة المنصورية التابعة للعلاوي، أصيب أربعة أشخاص بجروح إثر مشاجرة استخدم فيها السلاح الخفيف (مسدس). ووفق المعلومات الواردة، فإن المشاجرة وقعت بين أفراد من نفس العائلة، ولم تعرف أسبابها بعد، في حين لاذ أربعة من المتسببين بالفرار.

وفي حادثة منفصلة شرق بغداد، أصيب شخص بطعنات سكين في مشاجرة مع جيرانه في منطقة الوالدية/حي البتول. وذكرت المصادر أن المشاجرة اندلعت بسبب خلاف حول الأطفال. وقد تدخلت قوة أمنية واعتقلت الشخص المتسبب في الحادث.

كما تعرضت امرأة لحادث دهس في منطقة الحسينية شمال بغداد، حيث لاذ صاحب العجلة المدنية التي تسببت بالحادث بالفرار. وتم نقل المرأة إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وفي منطقة اليوسفية، تم إحباط محاولة انتحار فاشلة لامرأة من مواليد عام 1996 بعدما تناولت مبيدات حشرية. تم نقلها إلى المستشفى وحالتها الصحية حرجة.

وفي حادث آخر، أصيب طفلان بحروق نتيجة احتراق "ماطور ماء" داخل منزلهما في قضاء المشاهدة بمنطقة الطارمية. وتم نقل الطفلين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وفي منطقة الزعفرانية جنوب بغداد، لقي شخص يعمل منتسبًا في وزارة الداخلية مصرعه إثر تعرضه لصعقة كهربائية داخل منزله.