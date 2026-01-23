مسؤول أميركي يتوقع نقل 7 آلاف سجين داعشي من سوريا للعراق في غضون أيام

شفق نيوز - أربيل

توقع مسؤول أمريكي، استكمال جيش بلاده نقل ما يصل إلى سبعة آلاف معتقل من تنظيم داعش من سجون في سوريا إلى العراق خلال الأيام المقبلة.

ونقلت وكالة "رويترز" للأنباء عن المسؤول قوله، إن المئات سيُنقلون عبر الحدود يوميا.

وأعلنت القيادة المركزية للجيش الأميركي يوم الأربعاء أن قواتها نقلت 150 معتقلا من تنظيم داعش من منشأة احتجاز في محافظة الحسكة السورية إلى العراق و أرجعت هذا إلى الحرص على عدم فرار أي من المعتقلين.

وتجري عمليات النقل بعد أن أثار الانهيار السريع لقوات "قسد" بقيادة الكورد في شمال شرق سوريا مخاوف بشأن أمن السجون بعد فرار نحو 200 من مقاتلي داعش من سجن الشدادي السوري يوم الثلاثاء. وقد تمكنت القوات الحكومية السورية من إعادة إلقاء القبض على الكثير منهم.

وأضاف المسؤول، أنه يتم خلال عمليات النقل التي تنفذها الولايات المتحدة إعطاء الأولوية لمقاتلي الدولة الإسلامية "الأكثر خطورة"، موضحا أنهم ينحدرون من دول مختلفة بعضها أوروبية.