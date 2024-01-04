مسؤول أميركي: ضربة امريكية استهدفت قائد ميليشيا عراقي مسؤول عن هجمات ضد قواتنا

شفق نيوز/ قال مسؤول أميركي، يوم الأربعاء، إن بلاده شنت ضربة جوية ضد قائد "ميليشيا" مسؤول عن هجمات ضد القوات الامريكية.

ونقلت رويترز عن المسؤول قوله، إن "الجيش الأمريكي نفذ ضربة في بغداد ضد قيادي بفصيل عراقي يعتقد أنه مسؤول عن هجمات على القوات الأمريكية".

من جانبها نقلت واشنطن بوست عن مسؤول دفاعي أمريكي قوله، إن "القوات الأمريكية وقوات التحالف بالمنطقة تعرضت لنحو 115 هجوما منذ 17 أكتوبر".

ونعت قيادة عمليات حزام بغداد للحشد الشعبي في بيان "القائد ابو تقوى السعيدي إثر عدوان أمريكي غاشم".

وكان مصدر في الشرطة العراقية قد صرّح في وقت سابق من اليوم، بمقتل المسؤول العسكري في حركة "النجباء" المدعو "أبو تقوى" واحد مرافقيه بقصف جوي استهدف مقر للحشد شرق بغداد.

وفي وقت سابق من اليوم قال مصدر أمني مسؤول، إن قصفاً جوياً مجهولاً بطيران مسيّر استهدف مقراً للحشد الشعبي شرق العاصمة العراقية بغداد.