مسؤول من ديالى: هجوم "البو بالي" نفذه دواعش قريبون من القرية

شفق نيوز/ أكد قائممقام الخالص في محافظة ديالى عدي الخدران، يوم الثلاثاء، أن الهجوم الذي شهدته قرية "البو بالي" نفذه مسلحون من تنظيم داعش قريبون جغرافيا من القرية، عازيا أسباب هذا الخرق إلى ثغرات أمنية وقلة التواجد الأمني هناك.

وقال الخدران لوكالة شفق نيوز، إن "الهجوم الإرهابي على قرية البو بالي نفذه دواعش من أحد القرى المجاورة ولا وجود لأي دوافع جنائية أو عشائرية وراء الحادث"، مبينا أن "الهجوم استهدف قرية ذات أغلبية شيعية".

كما عزا المسؤول المحلي، أسباب الحادث إلى ثغرات أمنية خلفها سحب قطعات من الجيش والشرطة من القرى والمناطق القريبة من الحادث وعودة مطلوبين وخلايا نائمة إلى تلك القرى مستغلين الفراغات الأمنية والضعف الاستخباري.

واضاف أن "فريقا أمنيا برئاسة اركان الجيش وصل إلى مكان الحادث للتحقيق في أسبابه وملابساته وإعادة النظر بخطط تأمين المناطق الساخنة"

وأشار الخدران إلى المناطق القريبة من حادث "البو بالي" كانت بؤرا وحواضن التنظيمات الإرهابية ولا يمكن التهاون بتأمينها تحت اي ظروف أو أسباب.

إلى ذلك أعلنت مصادر أمنية وطبية الحصيلة النهائية للهجوم الذي استهدف قرية "البو بالي" مساء امس، والذي خلف 8 ضحايا و3 مصابين إضافة إلى اثنين إصاباتهم طفيفة و غادرا المستشفى.

وكشف مصدر أمني تفاصيل هجوم قرية البو بالي والذي تم بكمين لداعش بدأ بإطلاق نار على عجلات مدنية في قرية البو بالي بأسلحة القناص وبعد تجمع الأهالي أطلقت عناصر داعش النار على الأهالي.