مسؤول أمني ينفي استهداف قاعدة التاجي بطائرة مسيرة

شفق نيوز– بغداد

نفى مصدر أمني مسؤول، اليوم الثلاثاء، الأنباء التي تحدثت عن تعرض قاعدة التاجي شمال العاصمة بغداد لقصف بواسطة طائرة مسيّرة.

وأكد المصدر، لوكالة شفق نيوز، أنه "لا صحة لما يتم تداوله بشأن قصف بطائرة مسيّرة على قاعدة التاجي"، مشيرًا إلى "عدم وجود أي مواقع تابعة لقوات الحشد الشعبي داخل القاعدة".

وأضاف أن "القوات الأمنية لم تسجّل أي استهداف للمواقع العسكرية في تلك المنطقة".

ولاحقاً نفت قيادة عمليات بغداد، مساء الثلاثاء، الأنباء التي تحدثت عن استهداف أحد مواقع الحشد الشعبي في قضاء التاجي شمال العاصمة بواسطة طائرة مسيّرة.

وقالت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "ما تم تداوله في بعض منصات التواصل الاجتماعي ووكالات إعلامية بشأن تعرض أحد مواقع الحشد الشعبي في العاصمة إلى قصف بطائرة مسيّرة أدى إلى احتراق كرفان داخل المعسكر في قضاء التاجي، عارٍ عن الصحة ولا أساس له".

وأكدت أن "ما يُنشر بهذا الخصوص مجرد شائعات"، داعية القنوات الفضائية والوكالات الإعلامية إلى "توخي الدقة في نقل المعلومات، واعتماد الأخبار من مصادرها الرسمية في قيادة عمليات بغداد".