مسؤول أمني يكشف حقيقة قصف "عين الأسد"

شفق نيوز/ نفى القيادي في الحشد العشائري قطري العبيدي، يوم الخميس، ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإخبارية، عن استهداف قاعدة عين الأسد الجوية في الانبار، بقصف صاروخي.

وقال العبيدي، في تصريح لعدد من الصحفيين في الانبار، بينهم مراسل وكالة شفق نيوز، إنه "بات من الصعب استهداف القاعدة، لكون المناطق الصحراوية القريبة من القاعدة، تشهد انتشارا أمنيا مكثفا منذ ساعات الصباح الأولى".

وأكد أن "هذا الانتشار الأمني يمنع حصول اي خرق أمني، يتسبب بزعزعة امن المنطقة".

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الاعلام المحلية، قد نشرت في وقت سابق خبراً عن تعرض قاعدة عين الأسد الجوية في الانبار لقصف صاروخي.