سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

مسؤول أمني يكشف حقيقة قصف "عين الأسد"

Category: أمـن

Date: 2021-04-15T18:13:01+0000
مسؤول أمني يكشف حقيقة قصف "عين الأسد"

شفق نيوز/ نفى القيادي في الحشد العشائري قطري العبيدي، يوم الخميس، ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإخبارية، عن استهداف قاعدة عين الأسد الجوية في الانبار، بقصف صاروخي.

وقال العبيدي، في تصريح لعدد من الصحفيين في الانبار، بينهم مراسل وكالة شفق نيوز، إنه "بات من الصعب استهداف القاعدة، لكون المناطق الصحراوية القريبة من القاعدة، تشهد انتشارا أمنيا مكثفا منذ ساعات الصباح الأولى".

وأكد أن "هذا الانتشار الأمني يمنع حصول اي خرق أمني، يتسبب بزعزعة امن المنطقة".

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الاعلام المحلية، قد نشرت في وقت سابق خبراً عن تعرض قاعدة عين الأسد الجوية في الانبار لقصف صاروخي.

related

استهداف رتل للتحالف الدولي بعبوة ناسفة جنوبي بغداد

Date: 2021-03-25 09:45:48
استهداف رتل للتحالف الدولي بعبوة ناسفة جنوبي بغداد

نقل ضباط وإيقاف آخرين في الأنبار بسبب تواطؤهم مع "خلايا الكاتيوشا"

Date: 2021-03-20 13:18:06
نقل ضباط وإيقاف آخرين في الأنبار بسبب تواطؤهم مع "خلايا الكاتيوشا"

فصيل عراقي يتوعد واشنطن: "الاسلحة الدقيقة" دخلت الخدمة

Date: 2020-09-27 15:03:59
فصيل عراقي يتوعد واشنطن: "الاسلحة الدقيقة" دخلت الخدمة

القوات الأميركية تستغني عن الشركات العراقية المتعاقدة معها بسبب التهديدات الإيرانية

Date: 2021-02-14 19:33:01
القوات الأميركية تستغني عن الشركات العراقية المتعاقدة معها بسبب التهديدات الإيرانية

رغم شدة التحذيرات .. استهداف جديد للتحالف الدولي في العراق

Date: 2020-09-29 12:48:58
رغم شدة التحذيرات .. استهداف جديد للتحالف الدولي في العراق

التحالف الدولي يعلن تفاصيل جديدة عن الهجوم على قاعدة عين الأسد

Date: 2021-03-03 07:16:28
التحالف الدولي يعلن تفاصيل جديدة عن الهجوم على قاعدة عين الأسد

تقرير اسرائيلي يعلن تفاصيل قصف "قاعدة ايرانية" في العراق تواجد فيها قادة من "حزب الله"

Date: 2019-07-26 16:35:21
تقرير اسرائيلي يعلن تفاصيل قصف "قاعدة ايرانية" في العراق تواجد فيها قادة من "حزب الله"

نجاة قاضٍ من محاولة إغتيال جنوبي العراق

Date: 2020-10-24 08:25:27
نجاة قاضٍ من محاولة إغتيال جنوبي العراق