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مسؤول أمني يفند رواية لـ"داعش" عن نصب حواجز أمنية في العراق: صور مفبركة

Category: أمـن

Date: 2022-04-25T09:04:56+0000
مسؤول أمني يفند رواية لـ"داعش" عن نصب حواجز أمنية في العراق: صور مفبركة

شفق نيوز/ فند مسؤول أمني عراقي، اليوم الاثنين، صوراً نشرها تنظيم "داعش" الارهابي على مواقعه الالكترونية، وادعى أنها على الطريق الدولي السريع غربي العراق.

وقال المسؤول الامني، لوكالة شفق نيوز، إن "مواقع داعش الالكترونية نشرت صوراً على انها تابعة لهم على الطريق الدولي السريع في الرطبة بالانبار والمنطقة التي وقع بها حادثاً أمنياً يوم امس".

وأكد المسؤول، الذي ارتأى عدم ذكر اسمه، أن "عناصر داعش الارهابية استغلت سوء الاحوال الجوية في تلك المنطقة يوم امس، وتسللت بعجلة واحدة من اتجاه الصحراء".

وأوضح أن تلك العناصر "أطلقت ومن مسافة 500 متر النار بشكل عشوائي تجاه العجلات المارة بالطريق السريع"، مبيناً أن "القوات الامنية تدخلت وخلال الدقائق الاولى وقامت بالرمي باتجاه تلك العناصر وطاردتهم".

وأضاف، أن "هذه الصور التي نشرها التنظيم مفبركة"، لافتاً إلى أن "منطقة الحادث منبسطة ولا تحتوي على اي طيات ارضية".

وأشار إلى أن "عجلات الهمر في الرتل الظاهرة في الصورة مفبركة بواسطة تطبيق الفوتو شوب"، موضحاً  أنها كانت "بواجب حماية بقاطع آخر من السريع".

وأفاد مصدر أمني مسؤول في مديرية شرطة محافظة الأنبار، أمس الأحد، بإصابة أربعة أشخاص بينهم شرطيان إثر اشتباك مع تنظيم داعش غربي المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "عدداً من عناصر داعش كانوا يستقلون عجلة نوع ( بيك آب)، نفذوا هجوما على إحدى النقاط الأمنية العائدة لقوات الشرطة على الطريق الدولي السريع بالقرب من قضاء الرطبة غربي الانبار".

وبين المصدر، أن "عناصر التنظيم لاذوا بالفرار نحو الصحراء بعد تنفيذهم للعملية، وتم إسعاف المنتسبين والمدنيين الذين تعرضوا لجروح بليغة إثر الاشتباك".

ويأتي الهجوم بعد يوم من انطلاق عملية ( إرادة النصر الثانية ) التي استهدفت داعش بالمناطق الصحراوية المحيطة بالرطبة، وبإشراف القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي.

 

 

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