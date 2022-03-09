مسؤول أمني يسرق 160 بندقية من مشجب في بابل

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني، يوم الأربعاء، بأن مسؤولاً أمنياً سرق 160 بندقية من مشجب للأسلحة بمحافظة بابل.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "امين مشجب في أحد مراكز الشرطة ضمن قضاء المسيب بمحافظة بابل قام بسرقة ١٦٠ بندقية، وتم فتح تحقيق بالحادث".

واشار المصدر الى "متابعة كاميرات المراقبة لغرض الوصول اليه واعتقاله".

الى ذلك.. نفت قيادة شرطة محافظة بابل صحة ما تداولته بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي عن إقالة قائد شرطة بابل اللواء خالد تركي جهاد الشمري.

ودعت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إلى "توخي الدقة في نقل الأخبار وإستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية".