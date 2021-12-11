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مسؤول أمني: كرميان خالية من حواضن داعش ونخشى من "حرب عبوات" محتملة

Category: أمـن

Date: 2021-12-11T12:07:31+0000
مسؤول أمني: كرميان خالية من حواضن داعش ونخشى من "حرب عبوات" محتملة

شفق نيوز/ اكد المتحدث الإعلامي عن قيادة شرطة كرميان المقدم الحقوقي علي جمال القدوري يوم السبت، خلو مناطق وحدة كرميان من حواضن داعش فيما حذر من حرب العبوات الناسفة بين ديالى وحدود كوردستان.

وقال القدوري لوكالة شفق نيوز؛ ان "جميع قواطع كرميان ضمن الوحدات الادارية خالية من حواضن داعش ولم تتعرض لاي خرق امني يذكر باستثناء القواطع الشاغرة في محيط كرميان المحاذية لديالى وصلاح الدين".

وبين أن "نشاط داعش يقتصر على مفارز محدودة العدد تنفذ هجمات ليلية ضد النقاط والربايا في المناطق المفتوحة ليلا لعدم قدرتها على الظهور في النار او البقاء في مكان واحد".

وحذر القدوري من "حرب محتملة بالعبوات الناسفة تشنها عناصر داعش لاستهداف قطعات الجيش والبيشمركة بين حدود ديالى وكوردستان وأطراف صلاح الدين".

وأشار إلى ان "العمليات الأمنية الاستباقية متواصلة لمنع بقايا بؤر التنظيم من تنفيذ هجمات أو تعرضات غادرة من مناطق بعيدة ومفتوحة (المناطق الشاغرة بين الجيش والبيشمركة)".

ولفت القدوري إلى ان "تنفيذ اتفاقية التنسيق المشترك بين وزارتي الدفاع والبيشمركة والبدء بنشر اللواءين المشتركين للجيش والبيشمركة في الفراغات الشاغرة التي خلفها انسحاب البيشمركة كفيلا بانهاء او الحد من نشاط مفارز داعش"، مشترطا "وجود تنسيق وتواصل مستمر استخباريا وميدانيا لتطهير الخواصر الساخنة بين حدود كوردستان وديالى وصلاح الدين والمناطق الشاغرة الاخرى".

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