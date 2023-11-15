مسؤول أمني: قاعدة عين الأسد لم تتعرض لاستهداف ودوي الانفجارات يعود لتدريبات عسكرية

شفق نيوز / كشف مصدر أمني، يوم الأربعاء، عن طبيعة أصوات الانفجارات التي دوت في محيط قاعدة عين الأسد ضمن محافظة الأنبار غربي العراق.

وأوضح المصدر، لوكالة شفق نيوز، أن "بعد التدقيق ومقاطعة المعلومات، تبين أن الأصوات التي سمعت ضمن محيط قاعدة عين الأسد، كانت عبارة عن تدريبات تجريها القوات الأمريكية الموجودة في القاعدة، تخللتها إطلاق صافرات الإنذار أيضاً".

وكان مصدر أمني، أفاد بوقت سابق من اليوم، بسماع دوي انفجارات من محيط قاعد عين الأسد الجوية، وسط أنباء بتعرضها لقصف مجهول.

وخلال أقل من شهر، تعرضت قاعدة عين الأسد، التي تضم جنوداً أمريكيين لأغراض المشورة والتدريب -وفق الحكومة العراقية- إلى أكثر من 10 هجمات تنوعت بين قصف بالصواريخ والقذائف والطائرات المسيرة.

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، أمس الثلاثاء، تعرض قواتها في سوريا والعراق، إلى 55 هجومًا منذ 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وأسفرت عن إصابة 59 جنديًا بشكل طفيف ورضات دماغية.

وتتبنى ما تسمى "فصائل المقاومة في العراق" هذه الهجمات بشكل مباشر، وكثيرا ما تردد جملة "رداً على العدوان الإسرائيلي على غزة"، في إشارة للصراع الدائر بين حماس وإسرائيل.