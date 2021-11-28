مسؤول في الانبار: حدث أمني أو حدثين لايؤثران على وضع المحافظة

شفق نيوز/ رأى معاون محافظ الانبار للشؤون الامنية حاتم حميد، يوم السبت، أن حدثاً أمنياً أو حدثين لايؤثران على الوضع الامني في المحافظة.

وقال حميد، لوكالة شفق نيوز، إن "الوضع الامني في محافظة الانبار مستتب للغاية، رغم أن مساحة الانبار تبلغ ثلث مساحة العراق، وتعد اكبر محافظات البلاد"، مشيراً إلى "صعوبة تغطية هذه المساحات الشاسعة، وخاصة المناطق النائية والصحراوية".

وأكد حميد، أن تلك المساحات "تحتاج الى تكثيف الجهود لمسك الارض، بالإضافة الى تكثيف الجهد الاستخباراتي، فضلاً على اننا بحاجة الى خارطة اهداف ومصادر تمكننا من القضاء على الخلايا الارهابية النائمة".

وبين أن "بين الفينة والاخرى يحدث خرقاً أمنياً، كما هو الحال في كل مدن البلاد وحتى العالم، لكن لا اعتقد بأن ذلك يؤثر على ديمومة نجاح الملف الامني"، مشيراً إلى أن "هناك غرفة عمليات تربط كل الاجهزة الامنية الماسكة لمدن الانبار، وتعمل على التواصل مع كافة الاجهزة الامنية بهدف الحفاظ على الاستتباب الامني".

واعتبر أن "الحادث الامني الواحد او الاثنين، في مناطق متفرقة، لا نعده خرقاً أمنياً، بقدر ما نعده درس علينا تعلمه للحفاظ على الاستقرار الامني، وذلك من خلال اعادة تنظيم هيكلية الاجهزة الامنية والخطط العسكرية والتمحور على الارض، بالاضافة الى اعادة النظر بانتشار عناصر الأمن واستبدال القطعات الأمنية بأخرى".

من جانبه أكد مصدر أمني مسؤول في محافظة الأنبار، لوكالة شفق نيوز، وصول الفريق الركن نومان الزوبعي، إلى مقر قيادة عمليات الأنبار، لاستلام منصب قيادة العمليات خلفاً للفريق الركن ناصر الغنام.

وفي وقت سابق قال مصدر أمني مسؤول، إن الزوبعي تسلم رسمياً منصب قائد عمليات الانبار، فيما تولى الغنام منصب رئيس الأكاديمية العسكرية في وزارة الدفاع العراقية.