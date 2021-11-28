سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

مسؤول في الانبار: حدث أمني أو حدثين لايؤثران على وضع المحافظة

Category: أمـن

Date: 2021-11-28T18:13:19+0000
مسؤول في الانبار: حدث أمني أو حدثين لايؤثران على وضع المحافظة

شفق نيوز/ رأى معاون محافظ الانبار للشؤون الامنية حاتم حميد، يوم السبت، أن حدثاً أمنياً أو حدثين لايؤثران على الوضع الامني في المحافظة.  

وقال حميد، لوكالة شفق نيوز، إن "الوضع الامني في محافظة الانبار مستتب للغاية، رغم أن مساحة الانبار تبلغ ثلث مساحة العراق، وتعد اكبر محافظات البلاد"، مشيراً إلى "صعوبة تغطية هذه المساحات الشاسعة، وخاصة المناطق النائية والصحراوية".

وأكد حميد، أن تلك المساحات "تحتاج الى تكثيف الجهود لمسك الارض، بالإضافة الى تكثيف الجهد الاستخباراتي، فضلاً على اننا بحاجة الى خارطة اهداف ومصادر تمكننا من القضاء على الخلايا الارهابية النائمة".

وبين أن "بين الفينة والاخرى يحدث خرقاً أمنياً، كما هو الحال في كل مدن البلاد وحتى العالم، لكن لا اعتقد بأن ذلك يؤثر على ديمومة نجاح الملف الامني"، مشيراً إلى أن "هناك غرفة عمليات تربط كل الاجهزة الامنية الماسكة لمدن الانبار، وتعمل على التواصل مع كافة الاجهزة الامنية بهدف الحفاظ على الاستتباب الامني".

واعتبر أن "الحادث الامني الواحد او الاثنين، في مناطق متفرقة، لا نعده خرقاً أمنياً، بقدر ما نعده درس علينا تعلمه للحفاظ على الاستقرار الامني، وذلك من خلال اعادة تنظيم هيكلية الاجهزة الامنية والخطط العسكرية والتمحور على الارض، بالاضافة الى اعادة النظر بانتشار عناصر الأمن واستبدال القطعات الأمنية بأخرى".

من جانبه أكد مصدر أمني مسؤول في محافظة الأنبار، لوكالة شفق نيوز، وصول الفريق الركن نومان الزوبعي، إلى مقر قيادة عمليات الأنبار، لاستلام منصب قيادة العمليات خلفاً للفريق الركن ناصر الغنام.

وفي وقت سابق قال مصدر أمني مسؤول، إن الزوبعي تسلم رسمياً منصب قائد عمليات الانبار، فيما تولى الغنام منصب رئيس الأكاديمية العسكرية في وزارة الدفاع العراقية.

related

بعد يوم من قصف عين الأسد.. وفد عسكري وأمني رفيع يتفقد القاعدة والشريط الحدودي

Date: 2021-07-06 06:02:44
بعد يوم من قصف عين الأسد.. وفد عسكري وأمني رفيع يتفقد القاعدة والشريط الحدودي

ضحايا وجرحى بهجوم لداعش من خمسة محاور على صيادين في محافظة الانبار

Date: 2021-07-02 21:51:26
ضحايا وجرحى بهجوم لداعش من خمسة محاور على صيادين في محافظة الانبار

كانوا تحت تأثير المخدرات.. اعتقال تسعة عناصر من الحشد العشائري في الانبار

Date: 2021-11-08 06:58:12
كانوا تحت تأثير المخدرات.. اعتقال تسعة عناصر من الحشد العشائري في الانبار

بدء سريان حظر التجوال الشامل في بغداد والبصرة

Date: 2020-07-29 20:58:42
بدء سريان حظر التجوال الشامل في بغداد والبصرة

حصيلة أولية: 3 ضحايا و15 جريحا في هجوم لداعش على مجلس عزاء ناحية يثرب

Date: 2021-07-30 19:28:10
حصيلة أولية: 3 ضحايا و15 جريحا في هجوم لداعش على مجلس عزاء ناحية يثرب

جرحى بعد تفريق تظاهرة قرب المنطقة الخضراء ببغداد

Date: 2019-10-25 09:28:09
جرحى بعد تفريق تظاهرة قرب المنطقة الخضراء ببغداد

لمواجهة التهديدات.. أمريكا تدفع بـ"Avenger" إلى العراق وسوريا

Date: 2021-03-04 11:48:29
لمواجهة التهديدات.. أمريكا تدفع بـ"Avenger" إلى العراق وسوريا

بالصور.. احتراق خيام مع تقدم مكافحة الشغب باتجاه التحرير

Date: 2020-02-15 22:57:27
بالصور.. احتراق خيام مع تقدم مكافحة الشغب باتجاه التحرير