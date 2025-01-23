مسؤول أمني: فيديو داعش في الطارمية قديم

شفق نيوز/ أفاد مسؤول أمني عراقي، اليوم الخميس، بأن مقطع الفيديو الذي تم تداوله مؤخراً على أنه لتنظيم "داعش" في منطقة الطارمية شمال العاصمة بغداد "قديم".

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن مقطع الفيديو الذي تم تداوله على أنه يتعلق بحادثة الطارمية الأخيرة هو في الواقع قديم ولا يرتبط بها.

وأشار المسؤول الأمني، إلى أن فيديو تنظيم داعش الذي تم تداوله، يعود إلى حادثة سابقة ولا صلة له بالحادثة الأخيرة في الطارمية.

وكان عضو البرلمان العراقي مصطفى سند قد ذكر عبر صفحته الرسمية إن تنظيم "داعش" أعلن مسؤوليته عن عملية الطارمية الأخيرة.

وأضاف في منشوره متهكما باللهجة الدراجة: "لا يابه كدس (إنفجار) تدرون حوبة الشهداء هاي، لأن الحكومة قررت تقصيرهم واعتبرتهم هم (فجروا) الكدس".

وشهدت منطقة الطارمية، أول أمس الثلاثاء، حادثاً أمنياً تمثل بانفجار كدس عتاد في قضاء الطارمية شمالي بغداد، ما أسفر عن مقتل ثلاثة ضباط، بينهم مدير الأمن الوطني في المنطقة، وإصابة أربعة آخرين من منتسبي الجيش وجهاز الأمن الوطني.

ووقع الانفجار، بحسب بيان عسكري رسمي، أثناء تنفيذ عملية أمنية مشتركة بين الجيش العراقي وجهاز الأمن الوطني، استهدفت عناصر من داعش وضبط كدس عتاد في المنطقة.

لاحقاً، أعلنت خلية الإعلام الأمني أن الانفجار نجم عن "خطأ فني" خلال التعامل مع الكدس، وأوضحت أنه تم تشكيل مجلس تحقيقي لتحديد ملابسات الحادث الذي وقع بشكل مخالف للإجراءات المعتمدة.